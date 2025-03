Bat, è polemica sull’ampliamento della discarica Tufarelle

“L’ampliamento della discarica Tufarelle è una decisione che non ha senso e che ci preoccupa molto.” Non usa mezzi termini la Consigliera regionale Grazia di Bari sul progetto di ampliamento del sito destinato allo smaltimento dei rifiuti posizionato tra i comuni di Andria, Canosa e Minervino. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha criticato le posizioni della Regione e della Provincia Bat, chiedendo estrema prudenza a fronte di un fenomeno di inquinamento ambientale già presente in zona.

