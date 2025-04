Bat, discariche a cielo aperto nelle campagne: l’appello della Cgil

Quello dei rifiuti sversati nelle campagne pugliesi è un problema che non risparmia nessun territorio. A tutte le latitudini il tacco d’italia vede le sue fertili e fruttuose terre invase da scarti di edilizia, di industria e da immondizia domestica. Proprio per contrastare il fenomeno della trasformazione dei territori rurali in discariche a cielo aperto la Regione Puglia ha messo a disposizione dei comuni un fondo di 2 milioni di euro per la bonifica delle aree interessate dagli abbandoni di rifiuti. Sul punto è intervenuta anche la Cgil Bat che ha invitato i comuni della sesta provincia pugliese a non trascurare questa opportunità ricordando come queste aree sono anche dei luoghi di lavoro per i tanti operai agricoli della provincia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author