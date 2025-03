Bat, discarica abusiva e rifiuti illegali: sequestro da 900mila euro

Il tribunale di Trani ha ordinato il sequestro preventivo di un compendio aziendale e dei relativi profitti, per un valore che supera i 900mila euro, nell’ambito di un’inchiesta per la gestione illecita di rifiuti speciali. L’operazione ha coinvolto sia una persona fisica che una giuridica, accusate di aver realizzato una discarica abusiva nella zona di Corato. Il provvedimento, che è stato eseguito dai finanzieri del Comando della Bat sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani, ha portato al sequestro di beni aziendali e finanziari, tra cui conti bancari, quote societarie e sei immobili, tra terreni e fabbricati, utilizzati per lo smaltimento illecito dei rifiuti. Le indagini hanno rivelato che l’impresa in questione acquistava rifiuti speciali, sia pericolosi che non, senza le necessarie certificazioni e la tracciabilità, in violazione delle normative ambientali. Inoltre, l’impresa emetteva soltanto ricevute fiscali, anziché la documentazione ambientale obbligatoria, per il conferimento dei rifiuti, trattando questi come se fossero stati conferiti da privati occasionali. Tra gli elementi emersi, anche l’utilizzo di terreni agricoli senza autorizzazione per la creazione di una discarica abusiva. Le indagini, sostenute dalla legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, hanno quindi portato alla scoperta di gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti e nell’attività imprenditoriale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author