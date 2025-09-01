1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Bat, confermato un caso di West Nile: ricoverata 53enne di Andria

Maria Fiorella 1 Settembre 2025
centered image

La Asl Bt ha confermato un caso di infezione da virus West Nile in una donna di 53 anni residente ad Andria e impiegata a Barletta. La paziente è attualmente ricoverata presso l’unità operativa di Malattie Infettive dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. Le sue condizioni sono buone e non ha mai corso pericoli gravi.

Il virus West Nile, trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette del genere Culex, non si trasmette da persona a persona. I principali serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici. La malattia, isolata per la prima volta nel 1937, è diffusa in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America.

“Oltre il 90% dei casi è asintomatico o presenta sintomi lievi – spiega Tiziana Di Matteo, commissario straordinario della Asl Bt – Solo raramente si verificano complicanze neurologiche come le encefaliti. È fondamentale prevenire le punture di zanzara: evitare ristagni d’acqua, usare repellenti, installare zanzariere”.

Il caso ha attivato le procedure di sorveglianza previste dai protocolli regionali e nazionali. La paziente resta sotto osservazione, con un quadro clinico in miglioramento.

L’azienda sanitaria invita i cittadini della provincia di Barletta-Andria-Trani a collaborare nella prevenzione, soprattutto in queste settimane di fine estate in cui l’attività delle zanzare resta elevata.

About Author

Maria Fiorella

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Francia: 26enne barese trovato morto in una spiaggia di Cannes

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

Barletta, colpi di arma da fuoco in corso Garibaldi: ferito un 24enne

1 Settembre 2025 Maria Fiorella

Minervino Murge: sindaca non ha più maggioranza per dimissioni consiglieri

1 Settembre 2025 Maria Fiorella

Andria, piscina comunale: polemica rovente e progetto fermo

1 Settembre 2025 Maria Fiorella

“Rischio guerra mafiosa a Tuturano”: perché torna in carcere il boss Buccarella

1 Settembre 2025 Michele Iurlaro
Canosa Sergio Fontana

Farmalabor: in busta paga soldi per libri scolastici, il plauso di Valditara

1 Settembre 2025 Maria Fiorella

potrebbe interessarti anche

Pulsano, l’estate della Bandiera Blu

1 Settembre 2025 Laura Milano

Francia: 26enne barese trovato morto in una spiaggia di Cannes

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

Fials Taranto: “Sanità al collasso, promesse tradite e ora un buco da 350 milioni”

1 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Carovigno, grande successo per il concerto vocale e strumentale “Recital”

1 Settembre 2025 Alessandro Zanzico