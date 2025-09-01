Bat, confermato un caso di West Nile: ricoverata 53enne di Andria

La Asl Bt ha confermato un caso di infezione da virus West Nile in una donna di 53 anni residente ad Andria e impiegata a Barletta. La paziente è attualmente ricoverata presso l’unità operativa di Malattie Infettive dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. Le sue condizioni sono buone e non ha mai corso pericoli gravi.

Il virus West Nile, trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette del genere Culex, non si trasmette da persona a persona. I principali serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici. La malattia, isolata per la prima volta nel 1937, è diffusa in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America.

“Oltre il 90% dei casi è asintomatico o presenta sintomi lievi – spiega Tiziana Di Matteo, commissario straordinario della Asl Bt – Solo raramente si verificano complicanze neurologiche come le encefaliti. È fondamentale prevenire le punture di zanzara: evitare ristagni d’acqua, usare repellenti, installare zanzariere”.

Il caso ha attivato le procedure di sorveglianza previste dai protocolli regionali e nazionali. La paziente resta sotto osservazione, con un quadro clinico in miglioramento.

L’azienda sanitaria invita i cittadini della provincia di Barletta-Andria-Trani a collaborare nella prevenzione, soprattutto in queste settimane di fine estate in cui l’attività delle zanzare resta elevata.

