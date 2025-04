Bat, celebrazione della Polizia di Stato: 173 anni di impegno e legalità

Il 10 aprile 2025 si è svolta una cerimonia commemorativa per la Polizia di Stato, celebrando il 173º anniversario della sua fondazione. L’evento si è tenuto al Teatro Garibaldi di Bisceglie, luogo intriso di storia e simbolismo, recentemente restaurato e restituito alla comunità. Inaugurato nel 1872 e riconosciuto come bene culturale dal 1981, il teatro Garibaldi è stato scelto come sede per la cerimonia non solo per la sua bellezza architettonica, ma anche per il suo valore civico. Dopo oltre sei anni di lavori di restauro, il teatro è tornato a essere punto di riferimento culturale e comunitario.

Il tema: “Esserci sempre”

Il motto dell’evento, “Esserci sempre”, ha sottolineato l’essenza della missione della Polizia di Stato: un impegno quotidiano verso la sicurezza, l’educazione alla legalità e la vicinanza ai cittadini. Durante la cerimonia, è stata ricordata la storia toccante di Michele, un agente caduto mentre tentava di salvare vite durante una piena fluviale, simbolo di dedizione e coraggio.

Sicurezza e cultura, binomio inscindibile

Il questore Fabbrocini ha evidenziato che la sicurezza non si basa soltanto sulla repressione dei reati, ma anche su prevenzione, cultura e partecipazione civile. L’utilizzo del teatro per celebrare la Polizia ha voluto rappresentare il connubio tra arte e legalità, ponendo la cultura come strumento fondamentale per promuovere una società più giusta e coesa.

Dati e risultati operativi

Il 2024 ha visto risultati concreti nell’attività della Polizia:

118 nuovi agenti assegnati alla provincia;

88.000 persone identificate nei controlli di routine;

390 arresti e oltre 1.000 denunce;

67 armi da fuoco e 13 kg di esplosivi sequestrati;

Operazioni Stolen, Te Videre e Blackout, che hanno portato a oltre 80 arresti;

203 denunce per violenza di genere con 39 provvedimenti urgenti.

La cerimonia si è conclusa con uno spettacolo di musica e recitazione diretto da Francesco Carofiglio, offrendo un toccante momento in cui arte e impegno civile si sono fusi, restituendo un messaggio potente di bellezza e responsabilità sociale.

Questa celebrazione è stata molto più di una commemorazione: è stata un richiamo al valore della memoria, della legalità e della coesione tra istituzioni e cittadini, fondamenta su cui costruire una società più sicura e solidale.

