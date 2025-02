Bat, carabinieri: controlli straordinari sul territorio

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio disposti dal Comando provinciale carabinieri di Barletta Andria Trani, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini dei dieci Comuni della provincia.

Anche nel fine settimana appena trascorso, l’attività preventiva dei carabinieri è stata intensificata, con un controllo straordinario del territorio mirato a contrastare i reati in generale, con particolare attenzione alla lotta contro la diffusione delle sostanze stupefacenti. I militari hanno eseguito numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali, identificando circa 350 persone e ispezionando 190 veicoli.

Durante le operazioni, sono state elevate 25 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ritirate sette patenti di guida, quattro carte di circolazione e sequestrati tre veicoli per carenze nei requisiti necessari alla circolazione. Inoltre, sono state effettuate 22 perquisizioni personali e veicolari, portando alla segnalazione di 19 persone alla Prefettura di Barletta Andria Trani come assuntori di sostanze stupefacenti.

I controlli non si sono limitati solo ai veicoli e ai conducenti, ma hanno incluso anche verifiche su soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e su sorvegliati speciali di Pubblica Sicurezza.

