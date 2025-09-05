5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Bat, carabinieri: cambio ai vertici

Maria Fiorella 5 Settembre 2025
centered image

Tempo di saluti e nuovi incarichi per la Compagnia dei Carabinieri di Trani e il Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani.

About Author

Maria Fiorella

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Basilicata: aumentano i lucani che si rivolgono ai Servizi per le dipendenze

5 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Chiarelli (UDC): “In Puglia 35 opere incompiute, 200 milioni sprecati”

5 Settembre 2025 Dante Sebastio

Basilicata: i consigli di Federconsumatori per affrontare i rincari di luce e gas

5 Settembre 2025 Michael Logrippo

Bisceglie, arriva la Xylella: il piano di contrasto

5 Settembre 2025 Maria Fiorella

Il Movimento 5 Stelle Puglia aderisce alla mobilitazione per Gaza

4 Settembre 2025 Redazione

È morto Giorgio Armani, icona della moda mondiale: aveva 91 anni

4 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Sicurezza: “Il ministro Piantedosi sarà presto a Foggia”

5 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Taranto, sfuma il trasferimento di Jallow: torna al Valmontone

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

De Giorgio: “A Caserta voglio un Potenza più concreto”

5 Settembre 2025 Dante Sebastio

Corato, infermiera e soccorritrice 118 aggredite durante intervento

5 Settembre 2025 Dante Sebastio