Bat, auto in fiamme nella notte: nel mirino un funzionario comunale e un agente di Polizia Locale

Due auto sono andate in fiamme nella notte tra il 29 e il 30 luglio nei comuni di Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia. I veicoli, parcheggiati vicino alle abitazioni dei proprietari, appartengono rispettivamente a un funzionario comunale e a un agente della polizia locale.

Sugli episodi indagano i Carabinieri della Compagnia di Barletta, che non escludono l’ipotesi dolosa né un possibile collegamento tra gli incendi e le attività professionali delle vittime. Entrambi i danneggiati hanno sporto denuncia. In corso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza delle aree interessate, per risalire agli eventuali responsabili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author