Bat, 47enne si barrica in casa: carabinieri lo convincono a cedere

Tensione a Margherita di Savoia: con un coltello minacciava di fare del male a se stesso e di aggredire i familiari

Attimi di forte tensione si sono vissuti nel pomeriggio di domenica 4 maggio alla periferia di Margherita di Savoia, dove un uomo di 47 anni si è barricato all’interno del proprio appartamento brandendo un coltello e minacciando di farsi del male e di aggredire i familiari.

L’allarme è scattato dopo che, in preda a un evidente stato di agitazione, l’uomo ha avuto un violento scatto d’ira. A chiedere l’intervento dei carabinieri è stata la madre, intimorita dal comportamento del figlio, che secondo quanto riferito soffrirebbe di problemi legati alla dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti.

All’arrivo sul posto, i militari sono riusciti a far uscire in sicurezza i familiari dell’uomo, isolando l’area circostante per motivi di sicurezza. Sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Trani, supportati da un negoziatore esperto e da unità della squadra operativa del reggimento Puglia.

Grazie alla mediazione condotta con estrema cautela, il 47enne ha infine deciso di consegnare l’arma bianca a uno dei militari. Le operazioni sono tuttora in corso e proseguono con l’obiettivo di riportare la calma e concludere l’intervento in totale sicurezza.

