22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

“Basta tragedie sulla SP 115”: l’appello del sindaco di Troia

Antonella D'Avola 22 Agosto 2025
centered image

Francesco Caserta chiede interventi urgenti di messa in sicurezza dopo l’ennesimo tragico incidente

Un nuovo appello arriva da Troia dopo l’ennesimo tragico incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 115, che ha causato la morte di una giovane e diversi feriti. Il sindaco Francesco Caserta ha scritto al presidente e ai consiglieri della Provincia di Foggia chiedendo un intervento immediato per mettere in sicurezza l’arteria che collega la città ai Monti Dauni.

Nella lettera il primo cittadino sottolinea la pericolosità della strada, percorsa quotidianamente da migliaia di cittadini, e critica i ritardi che hanno bloccato gli interventi nonostante la disponibilità di fondi. “Sono già state stanziate risorse per un importo di 1 milione di euro, ma tali somme rischiano di rimanere inutilizzate mentre la strada continua a essere scenario di tragedie”, scrive Caserta.

Il sindaco chiede di superare contrasti politici e ostacoli burocratici che rallentano le decisioni, ponendo al centro la sicurezza e la tutela della vita umana. “Non possiamo permettere che altre famiglie vengano condannate al dolore e alla perdita di persone care a causa di ritardi evitabili”, aggiunge nel suo appello.

Caserta invita quindi la Provincia ad agire senza ulteriori indugi, assicurando risposte rapide e tangibili a una comunità profondamente segnata dalle continue tragedie lungo la SP 115. “Confido nella vostra sensibilità e nel vostro impegno per garantire alla nostra comunità la sicurezza che merita”, conclude.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Manfredonia: un murales per non dimenticare Giusy Potenza

22 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Zapponeta, video choc: cane trascinato da un’auto

22 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Zapponeta, assalto allo sportello ATM: rubati 10 mila euro

22 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Foggia, con il degrado e la criminalità avanza anche la sfiducia nelle istituzioni

21 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Foggia, schianto sulla Sp115: morta la giovane attrice Lucrezia Baccichet

21 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Foggia, quartieri sotto assedio: 1.032 abbandoni rifiuti tra giugno e agosto

21 Agosto 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

“Basta tragedie sulla SP 115”: l’appello del sindaco di Troia

22 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Lecce, arriva il difensore tedesco Siebert

22 Agosto 2025 Anthony Carrano

Manfredonia: un murales per non dimenticare Giusy Potenza

22 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Weekend di rientri, traffico da bollino rosso verso le grandi città

22 Agosto 2025 Redazione