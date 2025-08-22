“Basta tragedie sulla SP 115”: l’appello del sindaco di Troia

Francesco Caserta chiede interventi urgenti di messa in sicurezza dopo l’ennesimo tragico incidente

Un nuovo appello arriva da Troia dopo l’ennesimo tragico incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 115, che ha causato la morte di una giovane e diversi feriti. Il sindaco Francesco Caserta ha scritto al presidente e ai consiglieri della Provincia di Foggia chiedendo un intervento immediato per mettere in sicurezza l’arteria che collega la città ai Monti Dauni.

Nella lettera il primo cittadino sottolinea la pericolosità della strada, percorsa quotidianamente da migliaia di cittadini, e critica i ritardi che hanno bloccato gli interventi nonostante la disponibilità di fondi. “Sono già state stanziate risorse per un importo di 1 milione di euro, ma tali somme rischiano di rimanere inutilizzate mentre la strada continua a essere scenario di tragedie”, scrive Caserta.

Il sindaco chiede di superare contrasti politici e ostacoli burocratici che rallentano le decisioni, ponendo al centro la sicurezza e la tutela della vita umana. “Non possiamo permettere che altre famiglie vengano condannate al dolore e alla perdita di persone care a causa di ritardi evitabili”, aggiunge nel suo appello.

Caserta invita quindi la Provincia ad agire senza ulteriori indugi, assicurando risposte rapide e tangibili a una comunità profondamente segnata dalle continue tragedie lungo la SP 115. “Confido nella vostra sensibilità e nel vostro impegno per garantire alla nostra comunità la sicurezza che merita”, conclude.

