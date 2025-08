“Basta playstation e TV”: Fumarola firma con la BS Fasano e lancia un messaggio ai giovani

La BS Soccer Team Fasano accoglie tra le sue fila Massimo Fumarola, esperto centrocampista originario di Martina Franca, classe 1986, con una carriera alle spalle che lo ha visto protagonista in piazze importanti come Nardò, Bitonto, Martina, Grottaglie, Arboris Belli e con lo stesso Us Città di Fasano.

Con sei campionati vinti e due Coppe Italia regionali in bacheca, Fumarola è considerato uno dei riferimenti del calcio dilettantistico pugliese, non solo per il suo rendimento in campo, ma anche per il ruolo che da anni ricopre come guida per i più giovani.

L’accordo con la BS Fasano era stato avviato già nel mese di aprile, ma fin dal primo incontro, racconta il giocatore, l’intesa è stata immediata. “Sono entusiasta di aver sposato questo progetto importante – ha dichiarato – la trattativa era già iniziata ad aprile, ma già al primo incontro avevo capito con che gente avevo a che fare e non ho esitato nemmeno un secondo a dare la mia disponibilità”.

Fumarola ha scelto di rimettersi in gioco anche per lanciare un messaggio chiaro alle nuove generazioni, sempre più attratte da schermi e intrattenimento digitale. “Metterò a disposizione tutta la mia esperienza per far capire ai ragazzi di oggi che il calcio non è play-station, TV e auricolari, il calcio è fame e voglia di migliorarsi allenandosi giorno dopo giorno su quel rettangolo verde e poi dimostrare la domenica di che pasta si è fatti. Ogni allenamento, ogni partita è un’occasione per preparare i più giovani al calcio che conta”.

La società ha salutato con entusiasmo il suo arrivo, certa che l’esperienza, il carisma e l’attitudine di Fumarola rappresentino un valore aggiunto tanto in campo quanto nello spogliatoio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author