“Basta falsi allarmismi: nessuna distruzione di ulivi per impianti di accumulo

Eprogect interviene per contrastare quelle che definisce “campagne di disinformazione sugli impianti fotovoltaici in Puglia”



Eprogect interviene per fare chiarezza in merito alle recenti polemiche sull’estirpazione degli ulivi in Puglia per la realizzazione di impianti di accumulo energetico. La società, attiva nella transizione ecologica e guidata da Ignazio Tullo, ha smentito con decisione quanto definito come una vera e propria campagna di disinformazione, precisando che non è previsto alcun “annientamento” del patrimonio arboreo pugliese.

“Siamo di fronte a falsi allarmismi e affermazioni infondate – ha dichiarato Tullo – che rischiano di danneggiare l’impegno quotidiano di aziende come la nostra, che operano nel rispetto delle leggi e a sostegno dello sviluppo sostenibile”.

Secondo quanto riferito dall’amministratore unico della Eprogect S.r.l., “ogni albero eventualmente estirpato sarà reimpiantato, nel pieno rispetto della normativa ambientale e sempre su terreni appartenenti al soggetto che ha sottoscritto volontariamente il contratto con la società”. Tutti gli interventi – ha aggiunto – “sono soggetti alla supervisione degli enti competenti e accompagnati da misure compensative e conservative previste dai progetti approvati”.

Tullo ha inoltre precisato che si tratta di un processo trasparente, tracciabile e regolamentato, in cui ogni fase viene condotta secondo le disposizioni vigenti, a garanzia della tutela ambientale e del paesaggio.

“Non solo non distruggiamo il territorio – ha concluso – ma investiamo per rafforzarlo: promuoviamo energia pulita, riqualificazione ambientale e sviluppo sostenibile, senza mai perdere di vista i valori agricoli e paesaggistici che definiscono l’identità della nostra terra”.

Eprogect lancia infine un appello a media e cittadini, invitando ad adottare uno sguardo critico e responsabile verso una tematica complessa ma decisiva per il futuro energetico e ambientale del Paese.

