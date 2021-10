E’ una sconfitta il risultato dell’esordio stagionale in BCL della New Basket Brindisi. Già dal primo quarto gli ospiti hanno imposto il proprio gioco, la NBB non ha segnato per 6 lunghi minuti e non è più riuscita a ricucire la distanza nel punteggio.

Chappell il solo in doppia cifra (10), 8 punti di J. Perkins.

Sabato alle 20:00 in campo contro Tortona in trasferta.