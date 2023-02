Basket: Virtus Molfetta, a Mola match da non sbagliare

Una corsa a ostacoli, un turbine di emozioni e adrenalina. E’ questa la sintesi di un campionato sempre più avvincente, giunto alla sua sesta giornata del girone di ritorno, che vedrà la DAI Optical Virtus Basket Molfetta opposta a una delle più dirette antagoniste.

Domenica 5 febbraio, alle ore 18 al Pala Pinto di Mola di Bari, i biancoazzurri affronteranno il New Basket Mola. Un match che si annuncia complesso e che la Virtus non può sbagliare. Le sei vittorie consecutive conquistate nelle ultime uscite fanno ben sperare per il buon esito della gara.

Dalla sua, Mola avrà il sostegno del pubblico giunto in massa anche a Molfetta durante la gara di andata, vinta dagli uomini di Carolillo 72-66. La voglia di riscatto del Mola dovrà essere frenata da una squadra che ha già dimostrato maturità e concentrazione in gare altrettanto importanti e decisive come quella di domenica.

La vittoria ottenuta con la Nuova Matteotti Corato ha dato ai biancoazzurri un’ulteriore spinta in classifica, tale da permettergli di affrontare la scontro diretto di Mola con un peso diverso. Sarà, tuttavia, importante tornare a esprimere una migliore qualità di gioco rispetto al match della scorsa settimana. Ed è necessario essere incisivi al punto giusto, cercando di sfruttare tutte le occasioni che la difesa avversaria concederà agli assalti dei biancoazzurri.

Sono due i punti che separano al DAI Optical Virtus Basket Molfetta dal New Basket Mola. Una vittoria degli ospiti permetterebbe l’immediato aggancio in classifica consolidando la possibilità di disputare i playoff al termine della regular season.

Il raggiungimento del secondo e del terzo posto sono gli obiettivi dichiarati dal coach Sergio Carolillo e attesi anche dalla società. «Nonostante all’andata siamo riusciti a battere questa squadra – ha commentato il coach –, Mola è una delle compagini più forti di questo campionato, considerando che ogni partita ha una storia a sé. Dobbiamo tornare a esprimere un gioco migliore rispetto a domenica scorsa, scendendo in campo con la concentrazione giusta sin dai primi minuti di gioco».

Le novità della settimana riguardano i due nuovi innesti nel roster biancoazzurro: si tratta di Georgi Nikolaev Sirakov, guardia classe ’92 disponibile già da domenica con Mola, a cui si aggiunge El Ayoubi Mohammed Ali, classe 2003 Play-Guardia. Sono poche, sinora, le partite fallite dal New Basket Mola: una di queste proprio con la DAI Optical Virtus Basket Molfetta e quella della passata settimana con la capolista Lucera. Pochissime le battute di arresto subite, tanto da poter vantare la terza posizione in classifica a quota 24 punti. Si tratta di una delle compagini più attrezzate del campionato la possibilità di contare su due giocatori per ruolo che costituiscono un roster bilanciato da un punto di vista offensivo e difensivo. Proprio nel Mola gioca un ex, Andrea Calisi che la Virtus conosce molto bene. Uno dei migliori realizzatori insieme a Dilascio e Amigo.

Il match tra DAI Optical Virtus Basket Molfetta e New Basket Mola sarà trasmesso in diretta streaming accessibile al link : https://www.youtube.com/live/h0zYOWYOUv0?feature=share

Condividi su...



Linkedin

email