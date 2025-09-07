Basket, Valtur Brindisi ko di misura: Avellino vince il Memorial Di Flavio

Il Torneo di Penne-Memorial Fabrizio Di Flavio sorride all’Avellino, che si aggiudica la finale battendo la Valtur Brindisi con il punteggio di 83-90. Una sfida intensa e spettacolare, dominata dall’alto ritmo offensivo e decisa dalle giocate di Chandler, eletto MVP della manifestazione.

Assente ancora Mabor Dut Biar, rimasto a Brindisi per un problema al ginocchio, e con Tosho Radonjic gestito con minutaggio ridotto, i biancoazzurri hanno comunque tenuto testa agli irpini. Ottimo avvio per Fantoma, autore di sette punti nel primo quarto che si è chiuso 25-24. Brindisi ha continuato a spingere con Ouattara, mentre Cinciarini e Vildera hanno provato a costruire l’asse play-pivot. Avellino, però, ha risposto con la qualità di Chandler, capace di nove punti consecutivi che hanno spostato l’inerzia del match (44-51).

Nella ripresa i campani hanno toccato la doppia cifra di vantaggio con i canestri di Pini, ma le triple di Mouaha ed Esposito hanno riportato Brindisi a un solo punto di distanza (63-64). Il sorpasso è arrivato in apertura dell’ultima frazione con Miani, poi frenato dai falli. Grande e Mussini hanno rilanciato Avellino, che è scappata fino al +9. Nel finale Copeland ha acceso le speranze con 22 punti personali, riducendo lo svantaggio a cinque lunghezze, ma non è bastato per completare la rimonta.

La prossima settimana è in programma la rivincita: sabato 13 settembre al PalaPentassuglia di Brindisi andrà in scena il Memorial Pentassuglia, sfida nuovamente tra Brindisi e Avellino.

VALTUR BRINDISI-AVELLINO: 83-90 (25-24, 44-51, 63-64, 83-90)

VALTUR BRINDISI: Copeland 22, Miani 7, Cinciarini 11, Mouaha 3, Vildera 11, Fantoma 11, Radonjic 5, Ouattara2, Maspero, Esposito 11, Valente ne, Zampogna ne. All.: Bucchi.

