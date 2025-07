Basket, Valtur Brindisi: Gianluca Quarta nuovo coach dell’Under 17

La Valtur Brindisi accoglie nuovamente tra le proprie file Gianluca Quarta, che torna a far parte dello staff tecnico del settore giovanile, questa volta nel ruolo di capo allenatore della formazione Under 17.

Tecnico di lungo corso con esperienze di rilievo nel panorama cestistico italiano, Quarta è formatore nazionale del Comitato Nazionale Allenatori della FIP e referente tecnico territoriale per la Puglia. Sarà chiamato a seguire una delle fasi più delicate nella crescita sportiva e personale degli atleti, con un focus sullo sviluppo della tecnica individuale e della comprensione del gioco.

Per Quarta si tratta di un ritorno in biancazzurro: aveva già ricoperto il ruolo di responsabile tecnico e assistant coach nella stagione 2017/2018 di allenatore del settore giovanile nel 2022/2023.

In carriera ha guidato o collaborato con club come Monteroni, Pescara, Nardò, Verona, Lecce e Reggio Emilia, oltre ad aver avuto esperienze internazionali con la Nazionale italiana, in qualità di assistente tecnico della selezione Under 16 agli Eurobasket 2006 in Lituania e 2009 in Spagna, e di capo allenatore all’All Star Game Under 20 del 2015 in Francia.

Con questa scelta, la Valtur Brindisi rafforza il proprio impegno nella crescita del settore giovanile, puntando su una figura di alto profilo capace di combinare competenze tecniche, esperienza e sensibilità educativa.

