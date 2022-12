Basket: Una superlativa NMC incanta tutti ad Altamura

Condividi su...

Linkedin email

Vittoria altisonante della Nuova Matteotti Corato che, al Palazzetto dello Sport di via Piccinni, sfodera la miglior prestazione da inizio stagione per concentrazione e gioco di squadra, che le permette di salire a quota 14 in classifica e di affrontare sulle ali dell’entusiasmo la sfida, in programma il 7 gennaio, contro la corazzata Lucera.

Coach Losito schiera dal primo minuto l’ex De Bartolo, Sagadin, Petronella, Stojanovic e M.Casareale. Dall’altra parte coach Patella risponde con i “soliti” Gatta, Giovara, Razic, Olocco e Paulauskas.

Dopo un avvio di gara di marca altamurana con De Bartolo e Sagadin sugli scudi (6-0), Corato entra in partita grazie a ottime soluzioni in fase offensiva e ad una difesa granitica e, con un parziale di 7-0 firmato da Gatta, Razic e Giovara, si porta per la prima volta avanti nel punteggio (9-14). De Bartolo e Petronella accorciano le distanze (11-18) ma la bomba di Olocco e i liberi di Razic consentono ai biancoblu di chiudere il primo quarto in doppia cifra di vantaggio: 13-23 al 10’.

A inizio secondo quarto Sagadin e Konatè provano a suonare la carica per i padroni di casa (18-23) ma i Patella boys non si scompongono e, con un break di 6-0, tengono a debita distanza Altamura (18-29). Fraccalvieri e Petronella sono gli ultimi ad arrendersi (25-36) ma i biancorossi non riescono a contrastare in modo efficace la forza e i muscoli di Corato sotto le plance, come dimostrano gli otto punti consecutivi messi a segno dal gigante Paulauskas (31-42). Nel finale di quarto le triple di Gatta e Martinelli sono una mazzata psicologica ai tentativi di rimonta da parte di Altamura: si va all’intervallo lungo sul 33-48.

Il terzo quarto è il manifesto della voglia famelica della società della presidente Balducci di aggiudicarsi l’incontro: Corato sente l’odore della preda ancora prima di vederla e, grazie ad un parziale monstre di 10-0 costruito da Paulauskas, Gatta e un Razic in versione deluxe (saranno 27 i punti a fine partita per lui), mette il lucchetto sulla partita portandosi sul +30 (39-69). Il periodo di gioco si conclude sul 78-46 a favore di Corato con i canestri di Baldin e Olocco.

Coach Patella concede spazio ai suoi under nel corso del quarto periodo che serve solo per le statistiche e giunge alla sua naturale conclusione sul punteggio di 92-64.

LIBERTAS BASKET ALTAMURA – NUOVA MATTEOTTI CORATO 64 – 92

ALTAMURA: M.Casareale 4, Sagadin 11, Fraccalvieri 9, De Bartolo 8, Vitale, Stojanovic, Petronella 23, Konatè 9, Biandolino, P.Casareale. Coach: Losito.

CORATO: Martinelli 3, Gatta 8, Olocco 11, Paulauskas 22, Razic 27, Chornohrytskyi 2, Giovara 7, Baldin 5, N.Markovic 4, Sciscioli, L.Markovic 3, Bojang. Coach: Patella.

Parziali: 13-23; 33-48; 46-78; 64-92.

Arbitri: Di Vittorio di Ruvo e Stanzione di Molfetta.