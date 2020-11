Basket | Un caso di positività nell’ Happy Casa Brindisi

Condividi

Alla vigilia della gara di Champions League con i turchi del Darussafaka Tefken, in programma domani alle 20.30 nel Pala Pentassuglia, anche l'Happy Casa Brindisi deve registrare un caso di positività al Covid-19 nel gruppo squadra.

Si tratta di un giocatore che nel pomeriggio sarà sottoposto, secondo il protocollo, al secondo tampone per la conferma della positività. Come informa la NBB, sono state attivate tutte le procedure previste e l'atleta, totalmente asintomatico, è attualmente in isolamento.

Tutto il team sarà sottoposto nel pomeriggio a ulteriori test di verifica, mentre l'attività della squadra è stata precauzionalmente sospesa sino all'esito degli accertamenti.

Quanto allo svolgimento della gara, al momento non cambia nulla ma naturalmente se dovessero verificarsi altri casi la società chiederebbe la sospensione del match di domani sera.