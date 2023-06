Basket: Tutto pronto per la seconda edizione della ZZsummercup

È tutto pronto per l’inizio della ZZsummercup: si tratta di un torneo 3vs3 che si svolgerà il 23, 29 e 30 luglio al PalaFiom, con tanti e grandi premi, dove tutti e non solo i professionisti, possono partecipare, per divertirsi in delle giornate all’insegna dello sport. Questo progetto nasce per i ragazzi di Taranto ma è aperto anche ai non abitanti del capoluogo ionico.

“Siamo Andrea e Damiano Zicari, due studenti della Bocconi di Milano, e nonostante il cognome non abbiamo nessun grado di parentela, ma siamo fortemente legati dalle stesse passioni, ovvero l’amore per il basket e per la nostra città. Il nostro sogno è quello di vedere la pallacanestro tarantina riemergere e tornare ai livelli di un tempo. Sono tanti i progetti che abbiamo in mente, e fra questi, il primo che abbiamo voluto concretizzare è stata la ZZsummercup”.

Queste sono le parole dei due giovani organizzatori, che hanno deciso di mettersi nuovamente in gioco, dopo aver riscosso un discreto successo con la prima edizione, svoltasi la scorsa estate.

La ZZsummercup, sostenuta da diverse realtà tarantine, ed in particolare dall’agenzia viaggi ‘Ydraland viaggi e turismo’, quest’anno avrà una formula leggermente diversa:

– Il 23 luglio si svolgerà il torneo per ragazzi under 13. In questa categoria si potranno iscrivere squadre di sesso misto ed i partecipanti dovranno avere una delle seguenti date di nascita: per gli atleti 2010-2011,-2012, mentre per le atlete 2009-2010-2011-2012.

– Sempre il 23 luglio si svolgerà il torneo per la categoria under 16. Per quest’ultima categoria si sfideranno solo quadre maschili ed i partecipanti dovranno essere nati in uno dei seguenti anni: 2007-2008-2009.

– I giorni 29-30 luglio, si disputeranno invece, tutte le partite del torneo senior sia maschile che femminile, al quale potranno iscriversi ragazzi e ragazze di tutte le età a partire da: uomini nati dal 2006 e donne nate dal 2008.

Nonostante il concept del torneo si basi sulla mera passione e non l’agonismo, la serietà dell’organizzazione non è da sottovalutare, in quanto a bordo campo troveremo: arbitri, cronometristi e segna punti ufficiali. Inoltre, ci saranno gare da 3 punti e di fulmine. Anche il pubblico sarà protagonista con alcuni giochi sul campo che si terranno durante la manifestazione. Ci saranno musica per tutta la durata dell’evento, postazioni di cibo, bevande e tante altre sorprese. Insomma, non ci resta che dirvi: “Vi aspettiamo al Palafiom”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp