Basket | Supercoppa: Brindisi sfiora l’impresa con Milano (67-72)

L’Happy Casa Brindisi esce dalla Supercoppa e manda in finale l’Olimpia Milano, che vince 72-67 il confronto con la squadra di coach Frank Vitucci. Il pronostico era dalla parte dei biancorossi che sin dalle prime battute hanno condotto il match chiudendo avanti di 14 punti (41-27) la prima parte della gara, ma nella ripresa i biancoazzurri hanno operato un sorprendente recupero e hanno chiuso 56-51 il terzo periodo con un parziale di 29 a 10. Grande incertezza nella frazione conclusiva con l’Olimpia che è riuscita comunque a far suo il match respingendo i generosi attacchi finali della NBB. Il duo Perkins ha realizzato complessivamente 32 punti (16 a testa). E adesso l’Olimpia aspetta il risultato della semifinale Virtus Bologna-Reyer Venezia per conoscere l’avversario dell’atto decisivo della kermesse bolognese.