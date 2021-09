Basket | Supercoppa: alle 18.00 semifinale Brindisi-Milano. E alle 21.00 Zona 85

E’ il giorno delle semifinali della Supercoppa italiana di basket: alle ore 18.00, sul parquet dell’Unipol Arena di Bologna, Happy Casa Brindisi e Olimpia Milano si contenderanno l’accesso alla finalissima di domani sera (ore 21.00); l’altra semifinale (ore 21.00) vedrà di fronte i campioni d’Italia della Virtus Segafredo Bologna e l’Umana Reyer Venezia. La partita tra pugliesi e lombardi sarà trasmessa in diretta da DMAX, Eurosport 2 e Discovery+. Sempre stasera, alle ore 21.00, appuntamento con la trasmissione ZONA 85: in studio Antonio Celeste e Francesco Guadalupi che commenteranno a caldo il confronto NBB-Olimpia. Previsti collegamenti Skype con Paolo Mucedero e alcuni personaggi in diretta da Bologna.