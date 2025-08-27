Basket, sold out per la Valtur Cup: Brindisi ko con Levice

Bagno di folla al PalaGentile di Ostuni: standing ovation per Andrea Cinciarini

Prima amichevole aperta al pubblico per la Valtur Brindisi, protagonista a Ostuni nella prima edizione della Valtur Cup contro i campioni di Slovacchia del Patrioti Levice. La sfida, disputata al PalaGentile gremito, si è conclusa 72-69 a favore degli ospiti dopo un match equilibrato e combattuto.

Per la squadra di coach Piero Bucchi è stato un test utile sul piano atletico e tattico, con la scelta di far ruotare costantemente gli uomini a disposizione: dopo i primi sei minuti di ogni quarto il quintetto titolare veniva interamente sostituito con i giovani aggregati come Arnaldo, Ouattara e Zampogna. Una strategia confermata anche nel finale, quando i Levice hanno completato la rimonta dopo essere stati a lungo sotto in doppia cifra.

La serata è stata anche l’occasione per la presentazione ufficiale dei nuovi innesti biancazzurri. Applausi per il centro sudanese di formazione italiana Mabor Dut Biar, chiamato a raccogliere l’eredità di Kevin Ndzie, e standing ovation per il veterano Andrea Cinciarini, miglior assistman della Serie A, arrivato a Brindisi per portare esperienza e qualità in sostituzione dell’infortunato Blake Francis. È stato inoltre presentato Zach Copeland, rientrato poche ore prima dal Canada.

Nonostante la sconfitta maturata nel finale, la Valtur Brindisi ha ricevuto applausi e incoraggiamenti dal pubblico pugliese, che ha potuto vivere un pomeriggio di festa e di sport nel segno dei colori biancazzurri.

Il precampionato dei biancoazzurri continua: torneranno in campo il 6 e 7 settembre al torneo di Penne (Pescara) contro Roseto, Ruvo di Puglia e Avellino. Annullata invece l’amichevole con Scafati, prevista il 30 agosto a Barletta, per indisponibilità della formazione campana.

Tabellino

Valtur Brindisi-Patrioti Levice 69-72 (25-15, 42-31, 59-51, 69-72)

Valtur Brindisi: Zampogna 7, Miani 12, Mouaha 12, Vildera 14, Fantoma 5, Arnaldo 4, Radonjic 4, Ouattara 3, Maspero 5, Errico, Valente ne. All. Bucchi.

Patrioti Levice: Wesson jr. 18, Music 11, Mc Gill 11, Mawein 10, Krajcovic 6, Kivimaki 7, Pazicky 4, Carius 3, Solcansky 2, Bojanocky, Chaban. All. Madzin.

