28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Basket, sold out per la Valtur Cup: Brindisi ko con Levice

Antonio Celeste 27 Agosto 2025
centered image

Bagno di folla al PalaGentile di Ostuni: standing ovation per Andrea Cinciarini

Prima amichevole aperta al pubblico per la Valtur Brindisi, protagonista a Ostuni nella prima edizione della Valtur Cup contro i campioni di Slovacchia del Patrioti Levice. La sfida, disputata al PalaGentile gremito, si è conclusa 72-69 a favore degli ospiti dopo un match equilibrato e combattuto.

Per la squadra di coach Piero Bucchi è stato un test utile sul piano atletico e tattico, con la scelta di far ruotare costantemente gli uomini a disposizione: dopo i primi sei minuti di ogni quarto il quintetto titolare veniva interamente sostituito con i giovani aggregati come Arnaldo, Ouattara e Zampogna. Una strategia confermata anche nel finale, quando i Levice hanno completato la rimonta dopo essere stati a lungo sotto in doppia cifra.

La serata è stata anche l’occasione per la presentazione ufficiale dei nuovi innesti biancazzurri. Applausi per il centro sudanese di formazione italiana Mabor Dut Biar, chiamato a raccogliere l’eredità di Kevin Ndzie, e standing ovation per il veterano Andrea Cinciarini, miglior assistman della Serie A, arrivato a Brindisi per portare esperienza e qualità in sostituzione dell’infortunato Blake Francis. È stato inoltre presentato Zach Copeland, rientrato poche ore prima dal Canada.

Nonostante la sconfitta maturata nel finale, la Valtur Brindisi ha ricevuto applausi e incoraggiamenti dal pubblico pugliese, che ha potuto vivere un pomeriggio di festa e di sport nel segno dei colori biancazzurri.

Il precampionato dei biancoazzurri continua: torneranno in campo il 6 e 7 settembre al torneo di Penne (Pescara) contro Roseto, Ruvo di Puglia e Avellino. Annullata invece l’amichevole con Scafati, prevista il 30 agosto a Barletta, per indisponibilità della formazione campana.

Tabellino

Valtur Brindisi-Patrioti Levice 69-72 (25-15, 42-31, 59-51, 69-72)

Valtur Brindisi: Zampogna 7, Miani 12, Mouaha 12, Vildera 14, Fantoma 5, Arnaldo 4, Radonjic 4, Ouattara 3, Maspero 5, Errico, Valente ne. All. Bucchi.

Patrioti Levice: Wesson jr. 18, Music 11, Mc Gill 11, Mawein 10, Krajcovic 6, Kivimaki 7, Pazicky 4, Carius 3, Solcansky 2, Bojanocky, Chaban. All. Madzin.

About Author

Antonio Celeste

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Speciale Calciomercato – Puntata del 27 agosto 2025

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Foggia scatenato: in arrivo quattro calciatori, ecco i nomi

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Ufficiale: Matera CdS, firma anche l’esterno Massari

27 Agosto 2025 Roberto Chito

Foggia, rinforzo anche in difesa: in chiusura Alessandro Minelli dal Giugliano

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Il Valmontone ufficializza la cessione di Jallow al Taranto

27 Agosto 2025 Massimo Todaro

Lecce, 22.170 abbonamenti sottoscritti: battuto il record regionale del Bari

27 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

potrebbe interessarti anche

Bitonto, giallo sulla morte del 53 enne trovato con due ferite alla testa

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Speciale Calciomercato – Puntata del 27 agosto 2025

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Turi, bagno di folla per i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Basket, sold out per la Valtur Cup: Brindisi ko con Levice

27 Agosto 2025 Antonio Celeste