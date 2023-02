Basket: Si interrompe a Mola la striscia positiva della Virtus Molfetta

Non riesce alla DAI Optical Virtus Basket Molfetta l’obiettivo dichiarato alla vigilia di agganciare in classifica il New Basket Mola. Al PalaPinto di Mola di Bari termina 70-57 per i padroni di casa che interrompono la striscia positiva della Virtus durata per ben sei giornate.

Un risultato che non rende merito ai biancoazzurri in riferimento all’equilibrio tra le due squadre visto per tutti i quaranta minuti. Purtroppo i 13 punti di distacco tra Mola e Virtus sono anche frutto di decisioni arbitrali troppo fiscali che hanno portato i padroni di casa a tiri liberi realizzati a pieno. A differenza della DAI Optical Virtus Basket Molfetta, che paga ancora una volta imprecisioni nella realizzazione di tiri dalla lunetta: solo il 50% quelli realizzati rispetto a quelli assegnati.

L’equilibrio tra le due squadre lo si nota proprio nei primi due quarti. Nel primo la Virtus prova addirittura a prendere il largo nei minuti iniziali imponendo un 10-3 a suo favore agli avversari che, tuttavia, recuperano punti e chiudono la prima frazione di gara sul risultato di 15-12.

Uno svantaggio di tre punti che la Virtus recupera immediatamente nel secondo quarto portandosi persino a +9 sugli avversari poco prima che Calisi con una tripla non accorciasse le distanze per un secondo quarto chiusosi con risultato di 33-27 per la DAI Optical. Da evidenziare un buon Marcus Brown operativo in fase di penetrazione e un capitan Chiriatti attento in difesa proprio nei primi due quarti di gioco.

Male la Virtus nel terzo quarto: solo 10 i punti realizzati grazie anche ad un buon Mola in grado di tener bene i piccoli come Kazlauskas e il neo acquisto Sirakov. Un attacco, quello della Virtus, apparso inceppato nel terzo quarto (chiuso a 49-43 per il Mola), cosa che accade anche nell’ultimo quarto, quando i punti realizzati dai biancoazzurri sono stati soltanto 14.

Come sottolineato, non pochi gli errori commessi nei tiri liberi così come molti sono stati i rimbalzi concessi al Mola nei primi due quarti. Finisce 70-57 per il New Basket Mola che, vincendo proprio lo scontro diretto, mantiene un + 4 in classifica dalla Virtus.

Tra gli aspetti positivi della serata il buon seguito di pubblico molfettese giunto a Mola per sostenere proprio i biancoazzurri. Aspetto molto apprezzato dalla società, che ringrazia per l’occasione tutti i propri sostenitori giunti al Pala Pinto.

Nota negativa, per cui la Virtus si scusa con il proprio pubblico, sono stati i problemi tecnici riscontrati durante la diretta streaming a causa di un irrimediabile guasto all’impianto video che sarà risolto già a partire dalla prossima gara.

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta è chiamata a rialzarsi immediatamente per rincorrere la certezza di poter disputare i playoff. Nella settima giornata del girone di ritorno domenica 12 febbraio alle ore 19.30 arriva il Sunshine BK Vieste. Gara da affrontare con la giusta concentrazione e determinazione per la conquista di due importanti punti.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Brown 22, Chiriatti 7, Sirakov 0, Buccini 0, Formica 4, Vujanac 4, Mavric 11, Paganucci 0, Annese 0, Kazlauskas 9, Minervini 0, El Ayoubi 0. All. Carolillo.

New Basket Mola: Stimolo 2, Di Diomede 2, Didonna 0, Amigo 5. Dilascio 19, Preite 14, Brunetti 4, Calisi 14, Dario Lepore 0, Daniele Lepore 0, Ardito 0, Barnaba 10. All. Castellitto.

