26 Agosto 2025

Basket Serie C: Barletta Basket riparte nel segno della continuità

Massimiliano Di Pasquale 26 Agosto 2025
Riparte dal “PalaBorgia” la stagione del Barletta Basket. I biancorossi, che saranno per la terza stagione consecutiva ai nastri di partenza del campionato di Serie C Interregionale, non hanno stravolto i piani rispetto alle ultime stagioni. Al timone della squadra ci sarà sempre coach Pasquale Scoccimarro, mentre le conferme di capitan Antonio Falcone, Giovanni Gambarrota e Gianluca Serino sanciscono la volontà di proseguire nel solco della continuità. In entrata, invece, c’è da registrare l’arrivo di Bruno Bolzoni, playmaker argentino ex Fortitudo Trani. un innesto per alzare ulteriormente il tasso tecnico di un roster comunque giovane.

Un campionato di Serie C Interregionale livellato verso l’alto: oltre alla Pallacanestro Nardò, che tra i tanti acquisti di spessore ha già annunciato l’ex Forlì Mitchell Poletti, il Barletta Basket dovrà fare i conti con corazzate come New Virtus Mesagne e Lecce. L’obiettivo in casa biancorossa resta sempre la salvezza.

