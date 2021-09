Basket | Serie A: Allianz Trieste-Happy Casa Brindisi 84-82 (dts)

Dopo una partita particolarmente equilibrata e un over time, l’Allianz Trieste riesce a battere l’Happy Casa Brindisi, cogliendo così un importante successo all’esordio in campionato. I biancoazzurri di coach Frank Vitucci debbono mandar giù un boccone amaro. A un secondo dal termine del supplementare, Adrian ha avuto tre liberi a disposizione per la possibile ulteriore parità: ha segnato il primo, ha sbagliato il secondo e ha deliberatamente fallito il terzo per un eventuale tap-in ma senza fortuna. Miglior realizzatore della serata Lucio Redivo (20) che, a prescindere dal bottino personale, è stato uno dei protagonisti assoluti del match. (Foto di Massimo Cappelli)