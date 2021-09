Basket | Serie A: alle 17.00 Trieste-Brindisi nell’Allianz Dome

Dopo l’opening game del sabato tra la neo promossa Gevi Napoli e l’Olimpia Milano (63-73), tocca ai biancoazzurri di coach Frank Vitucci aprire la serie degli incontri domenicali della prima giornata del campionato di serie A di basket: alle 17.00, nell’Allianz Dome, il match con la Pallacanestro Trieste di coach Franco Ciani. Per l’Happy Casa Brindisi una prima importante verifica delle proprie potenzialità dopo l’esperienza in Supercoppa. Diretta su Discovery+ ed Eurosport Player. Ricordiamo l’appuntamento del lunedì con ZONA 85, in onda domani (27 settembre 2021) alle ore 21.00 sul canale 85 di Antenna Sud con l’analisi del confronto col team giuliano.