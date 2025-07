Basket serie A/2, il derby tra Valtur Brindisi e Ruvo di Puglia apre e chiude il prossimo campionato

Il derby di Puglia, tra Valtur Brindisi e Ruvo di Puglia aprirà e chiuderà il campionato di serie A/2 di pallacanestro. Una sorta di alfa e omega della prossima stagione, come svelato dal calendario asimmetrico (non c’è coincidenza tra le gare del girone d’andata e quelle del girone di ritorno) che di fatto fissa le tappe che portano in serie A/1.

Si comincia nel fine settimana del 20 e 21 settembre e sarà subito derby tra Ruvo di Puglia (neo promossa in serie A/2) e Valtur Brindisi alla seconda stagione in questo campionato. L’esordio per i biancazurri di Piero Bucchi davanti al pubblico del PalaPentassuglia avverrà alla seconda giornata contro la Juvi Cremona, mentre alla quarta si riproporrà una sfida contro Scafati (appena retrocessa) che tante volte è andata in scena nel massimo campionato.

Per Ruvo di Puglia, invece, seconda e terza giornata saranno lontane da casa contro Forlì e Pesaro.

Tra le sfide da cerchiare in rosso, quelle contro la Fortitudo Bologna (alla decima per la Valtur Brindisi alla 18esima per Ruvo) e l’ultimo turno del girone d’andata il 28 dicembre con la trasferta della Valtur Brindisi a Roseto e l’impegno in casa di Ruvo contro Livorno.

La stagione regolare si svilupperà su 38 giornate e otto turni infrasettimanali per chiudersi domenica 26 aprile, giorno nel quale ci sarà il derby tra Valtur Brindisi e Ruvo a chiudere il cerchio del campionato.

