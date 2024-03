Basket, Selezioni Fip Puglia in campo a Pasqua tra Abruzzo e Salento

Un torneo pasquale dopo l’altro per le rappresentative giovanili di Fip Puglia. La selezione maschile under 14 sarà impegnata a Mosciano Sant’Angelo nel quadrangolare Abruzzo Basketball, mentre ben due selezioni femminili under 13 disputeranno in Salento la Caroli Hotels Basketball Cup.

I primi a scendere in campo saranno i ragazzi della classe 2010 che si cimenteranno fra giovedì e venerdì nel torneo di Mosciano Sant’Angelo, nel Teramano. Convocazione per Gabriel Dashja di Molfetta Ballers, Flavio Rutigliano e Luca Lovero di Talos Ruvo, Davide Di Vagno di Basket Conversano, Giuseppe Vuovolo di Angel Manfredonia, Domenico Torella e Flavio Marinelli di Fortitudo Trani, Diego Di Filippo di Murgia Basket Santeramo, Gabriele Cappabianca di Angiulli Bari, Matteo Spescha di Basket Corato, Luca Caliolo di Happy Casa Brindisi e Paolo Netti di Fortitudo Francavilla. Al seguito ci sarà lo staff composto dal referente tecnico territoriale Dimitri Patella, dall’allenatore Alfredo De Rosa e dalla preparatrice fisica Alessia Dioguardi. Esordio giovedì alle 18,30 contro l’Abruzzo padrone di casa, doppio impegno venerdì contro Marche alle 9 e Umbria alle 15.

Giocheranno invece fino a Pasquetta le due rappresentative femminili della classe 2011 in gara nella Caroli Basketball Cup dal 28 marzo al 1° aprile. Per la squadra di Puglia Nord guidata da Andrea Maggi ci saranno Alessia Adriani de I Delfini Monopoli, Bianca Bagnulo, Giulia Bianco, Dario De Marinis, Daniela Iacobellis ed Elena Pirolo di Angiulli Bari, Micaela Curci e Nicole Napoletano di Fortitudo Trani, Elisa De Santis di Fenice Foggia, Benedetta D’Avino di Virtus Foggia, Giorgia Dello Spirito Santo di Basket Noicattaro e Silvia Petruzzelli di Pink Bari. In campo per la selezione Fip Puglia Sud allenata da Lorenzo Leopizzi ecco Giorgia Cito e Rebecca Primiceri di Support O Taranto, Giorgia Gattullo, Elena Margiotta e Mia Mazzetto di La Scuola di Basket Lecce, Elena Laricignola di Basket Fasano, Viola Marcuccio di New Basket 99 Lecce, Ginevra Marinelli di Bozzano Brindisi, Giulia Nardelli di Eden Boys Statte, Fabiana Russo di Pallacanestro Ugento, Anna Salinari di Amatori Ricciardi Taranto e Giulia Spinelli di Fortitudo Francavilla. Nello staff anche il dirigente responsabile Francesco Conforti e la preparatrice fisica Gabriella Iris Musto.

Sarà un torneo itinerante nel Salento, la nona edizione della Caroli Cup che comincerà con gironi eliminatori di sola andata. Venerdì a Calimera il debutto di Puglia Sud con Eteila e Puglia Nord con Team 79 Piazza Armerina, e ritorno in campo nel pomeriggio rispettivamente contro Marino Lions, ad Alezio, e Diablos, a Casarano. Sabato, poi, la sfida fra Puglia Nord e Fip Lazio ad Ugento e Puglia Sud contro Giarre a Copertino. A seguire, partite di piazzamento tra le squadre eliminate, semifinali e finalissima in programma lunedì al Palaventura di Lecce.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author