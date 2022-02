Basket: rescissione contrattuale tra l’Happy Casa Brindisi e il play Josh Perkins

Ieri fuori per «scelta tecnica» nella domenica di Brindisi-Reggio Emilia, oggi in partenza per la Turchia dopo aver rescisso «di comune accordo» il contratto con l’Happy Casa Brindisi. Finisce così la storia brindisina di Josh Perkins, sovente sotto accusa per la discontinuità di rendimento. Come da prassi, «al giocatore vanno i migliori auguri per un prosieguo di carriera ricco di successi e un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi di permanenza a Brindisi». Poche righe per comunicare alla stampa l’interruzione del rapporto con il giocatore americano, ma come avevamo riferito già ieri sera nel commento sulla partita vinta dalla NBB con la Reggiana (89-75), il direttore sportivo Simone Giofrè aveva già anticipato tutto e spiegato che si erano determinate le condizioni di una «opportunità comune». La foto di Josh Perkins, scattata prima della gara Brindisi-Reggio, è di Maurizio De Virgiliis (Agenda Brindisi).