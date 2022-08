Riparte da Zagabria il progetto internazionale AoABR, ovvero “Alliance Amateur Basketball Refeeres in Europe”, dedicato ai giovani arbitri di basket. Si svolgerà da sabato 27 a lunedì 29 agosto la tappa croata dell’iniziativa che vede l’Aps Asd Margherita Sport e Vita come partner italiano, con il patrocinio del comitato Fip Puglia e la partecipazione del Cia regionale. Una sinergia per un obiettivo storico: portare in Puglia per la prima volta un progetto per la formazione dei giovani arbitri di basket a livello europeo.

Co-finanziato dalla Unione Europea all’interno del programma Erasmus+ Sport e cominciato lo scorso giugno, il progetto AoABR si concluderà alla fine di maggio. Un percorso avviato proprio a Bari: «Siamo orgogliosi – osserva Spartaco Grieco, euro-progettista di Margherita Sport e Vita e consigliere Fip Puglia – di aver iniziato proprio in Puglia questa nuova avventura. Lo abbiamo fatto al PalaCarrassi, diventato negli ultimi due anni un vero e proprio hub dei progetti europei, in collaborazione con Pink Bari. Questo è il primo dei cinque progetti finanziati nel 2022 e promuoverà la cooperazione transnazionale tra i giovani arbitri europei di basket».

Oltre a Margherita Sport e Vita per l’Italia, in campo Sportsko Udruzenje Tvrdjava e Kom 018-Club for Youth Empowerment 018 per la Serbia, Barcel’hona Sports Events per la Spagna e CroHoops Amaterska Košarkaška Liga per la Croazia. All’appuntamento di Zagabria, in particolare, ci saranno il formatore Cia Francesco Iaia e il responsabile del progetto Spartaco Grieco, per implementare il progetto di formazione che riunirà 40 partecipanti provenienti dai quattro paesi coinvolti.

«Ogni occasione per dare ai nostri arbitri nuovi strumenti per formarsi – precisa Francesco Damiani, presidente Fip Puglia – è sempre da accogliere con favore ed entusiasmo. Se poi parliamo di un progetto europeo, l’appoggio del Comitato Regionale Puglia non può che essere pieno e totale. Ora tocca agli arbitri pugliesi saper sfruttare questa opportunità per confrontarsi con i colleghi di altre realtà e paesi». L’iniziativa ha riscosso da subito il gradimento ed il supporto dell’organo federale arbitrale: «Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto – sottolinea Carmelo D’Alessio, presidente Cia Puglia – per le opportunità che offre ai nostri tesserati. Sarà un’esperienza estremamente positiva sia per i nostri istruttori, sia per i giovani arbitri pugliesi che vi parteciperanno. Il confronto con colleghi di altri paesi risulterà fondamentale, nel solco della collaudata tradizione universitaria del Progetto Erasmus».