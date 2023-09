Basket: Primavaro Molfetta in finale al torneo Valente

Esordio vincente davanti al pubblico biancorosso per la Pallacanestro Molfetta al Torneo Valente, arrivato alla VI edizione: i padroni di casa s’impongono 68-51 contro Apricena e alle 19.00 di domenica 24 settembre sfideranno la Libertas Altamura, vittoriosa 80-62 contro la Valentino Castellaneta.

Al PalaPoli c’è tanta gente per l’esordio stagionale della nuova squadra del presidente Nicola Solimini: coach Gesmundo si presenta con Stella, Chiriatti, Duval, Ippedico e Infante nello starting five, ma a partire meglio dai blocchi di partenza sono gli ospiti: 0-5.

I padroni di casa sono in versione diesel. Chiriatti sigla il primo canestro biancorosso della manifestazione (2-5), Ippedico, invece, somiglia ad una catapulta che ribalta la gara: 6-5. La strada, poi, la solcano Iannelli, Didonna e Infante, sino al 22-12 che chiude il primo quarto di gara e al 39-25 di metà sfida. Nel terzo quarto, i biancorossi sfiorano i trenta punti con un parziale super (22-9 sino al 61-34 al 30’) e con un’ampia rotazione di tutti gli effettivi chiudono la pratica con lo score finale di 68-51.

«Abbiamo avuto bisogno di un quarto per scioglierci un po’ – le parole di coach Gesmundo a fine gara -: è stata la nostra prima partita in casa, i ragazzi ci tenevano a presentarsi bene davanti al proprio pubblico. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo visto perché siamo riusciti a coinvolgere tutti gli atleti che sono entrati dalla panchina. Ho visto un bel clima, una gran bella voglia di collaborare e questo mi piace tantissimo».

C’è stato spazio anche per i vari Caniglia, Totagiancaspro, La Macchia e Solimini, unico assente Kodra. «Queste partite servono anche a dare un premio a chi si allena costantemente: senza di loro non riuscirei a costruire nulla. Spero che loro mi mettano in crisi e mi spingano a farli giocare sempre di più», commenta ancora Gesmundo.

Gli occhi di dirigenti, addetti ai lavori e tifosi erano tutti per Duval, l’italo argentino arrivato in estate dall’Or.Sa. Basket, club di Barcellona Pozzo di Gotto, con cui, al termine di un vero e proprio miracolo sportivo, ha conquistato il salto in B interregionale: «Non parlo dei singoli – ha tagliato corto Gesmundo -. Siamo in un momento in cui pretendere qualità è impossibile, tutte le squadre, in questa fase, sono imballate. Non siamo ancora la vera Pavimaro».

Nella serata di domenica 24 settembre si svolgeranno le finali: alle 17.00 quella per il gradino più basso del podio fra Apricena e Valentino Castellaneta, mentre alle 19.00 la finalissima tra la Pallacanestro Molfetta e la Libertas Altamura che decreterà la squadra vincitrice del torneo.

