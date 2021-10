Basket | Presentazione della maglia BCL dell’Happy Casa Brindisi

Alla vigilia dell’esordio in Champions League, l’Happy Casa Brindisi si appresta a presentare la divisa di gara che la squadra di coach Frank Vitucci indosserà in questa terza partecipazione consecutiva alla competizione europea. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, saranno il general manager Tullio Marino e lo stesso capo allenatore biancoazzurro a «svelare» la maglia della BCL. Diretta Facebook su Antenna Sud 85 a cura di Antonio Celeste. La partita con l’Hapoel Holon di coach Maurizio Buscaglia è in programma domani sera nel Pala Pentassuglia con inizio alle ore 20.30.