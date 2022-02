CASTELLANETA – Impegno ostico per la Valentino Castellaneta. La gara di domani (domenica) alle 18.30 contro la Bisanum Viaggi Vieste, terza casalinga consecutiva in otto giorni, è la più attesa di questo febbraio ricco di impegni. Perché la quinta giornata di ritorno della Serie C Gold Puglia mette in programma lo scontro diretto per il terzo posto. Un solo punto divide infatti le due squadre in classifica, con i biancorossi quarti (15 punti) che all’andata si imposero 86-78 in trasferta e i garganici terzi (16) che vengono dall’inattesa sconfitta casalinga contro l’altra formazione coratina, la Nuova Matteotti.

Quaranta minuti che si prospettano difficili, quelli contro il team di coach Ciociola e dell’ex Taranto in B Dusels, ma che la VBC affronterà in una situazione differente rispetto a una settimana fa, e soprattutto al match di fine novembre. Il nuovo coach Andrea Polucci ha inoltre avuto il merito di rilanciare al team tarantino: «Per ora – dice, tracciando un bilancio – mi ritengo abbastanza soddisfatto, ho visto un buon approccio in difesa sia contro Corato che contro Mesagne. Contro Corato siamo arrivati scarichi all’ultimo quarto dopo averli costretti a segnare pochissimo nei primi tre. Con Mesagne altro buon segnale sono stati i soli 48 punti totali subiti. Da queste buone difese dobbiamo partire per trovare di conseguenza le giuste energie per attaccare al meglio».

Ma dove può arrivare la Valentino? «Sembra una frase di rito – risponde l’allenatore – ma in realtà quello che dobbiamo fare è giocare una gara per volta perché abbiamo le qualità per vincere. Forse in qualche caso potremmo andare sotto fisicamente ma possiamo sopperire con la tecnica. Non mi sento perciò di fare un pronostico su dove possiamo arrivare, quel che è certo è che abbiamo tutta la volontà di andare ai playoff».

Il match tra Valentino Castellaneta e Bisanum Viaggi Vieste sarà arbitrato da Marseglia di Mesagne e Laterza di Mola. Capienza del tensostatico di via Moro limitata a soli 35 posti. Accesso solo per possessori di white e red card, con Green Pass rafforzato e mascherina ffp2.