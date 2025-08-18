Basket, PalaGentile di Ostuni riapre con la Valtur Cup: Brindisi sfida Levice

Entra nel vivo la fase di preparazione del Valtur Brindisi, con il primo vero test della preseason fissato per mercoledì 27 agosto. Alle 20:30, il rinnovato Palasport “Vito Gentile” di Ostuni ospiterà la prima edizione della Valtur Cup, evento che segna l’inizio delle amichevoli internazionali della formazione guidata da Piero Bucchi.

La sfida metterà di fronte i biancoazzurri e i Patrioti Levice, squadra slovacca che ha scritto pagine importanti nella propria storia sportiva: sei titoli nazionali, due Coppe di Slovacchia e una Alpe Adria Cup, conquistata in una competizione che coinvolge club di Austria, Croazia, Slovenia e Ungheria.

L’ingresso sarà gratuito a partire dalle 19:30, con capienza massima di circa 1.100 spettatori. Il match rappresenta anche l’occasione per festeggiare la riapertura del PalaGentile, recentemente rinnovato con interventi di efficientamento energetico.

La Valtur Cup nasce grazie al sostegno del Gruppo Nicolaus-Valtur, title sponsor della squadra, e al patrocinio del Comune di Ostuni, in collaborazione con la società locale The White City Basketball.

“Festeggiamo insieme alla città di Ostuni la riapertura, dopo un importante intervento di efficientamento energetico, dello storico PalaGentile, luogo di sana aggregazione cittadina. Questo primo appuntamento vuole essere il nostro personale contributo alla valorizzazione di una tradizione cestistica molto sentita sul territorio, e una concreta dimostrazione della volontà di Valtur di farsi promotore dei valori del fair play, della serietà e del lavoro di squadra come linguaggio di felice confronto sportivo, anche oltre confine”, ha dichiarato Giuseppe Pagliara, CEO del gruppo.

