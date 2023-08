Basket: Nuova partnership tra Dinamo Brindisi e Aurora Brindisi

Mentre le attività sportive erano in stand-by per la pausa estiva, i dirigenti della Dinamo Basket Brindisi e dell’Aurora Brindisi hanno stilato e finalizzato un interessante progetto di collaborazione che porterà benefici a entrambe le società e a tutto il territorio.

La Brain Dinamo sarà la società madre e l’Aurora quella satellite dove i migliori Under delle varie leve di quest’ultima potranno allenarsi e – se lo staff tecnico lo riterrà opportuno – anche far parte volta per volta del roster della prima squadra della Dinamo, che tra poche settimane farà il suo esordio ufficiale nel campionato nazionale di Serie B Interregionale.

Secondo la stessa idea di collaborazione, poi, alcuni giovani della Dinamo saranno integrati nel florido vivaio dell’Aurora, consentendo di fare esperienza in campionati impegnativi e seguiti da uno staff tecnico competente. L’idea di fondo è di dare uno sbocco concreto a dei ragazzi che potranno mettersi in mostra e crescere a livello umano e sportivo sfruttando a pieno le eccellenze dei due club.

Il progetto, dopo mesi di contatti e preliminari, si è concretizzato in questi giorni grazie all’opera dei due “ambasciatori” Dario Recchia e Fabio Spagnolo, i due general manager rispettivamente della Brain Dinamo Basket e Aurora Brindisi. Naturalmente, l’intera operazione è stata avallata dai presidenti dei due sodalizi e i direttivi al completo, a conferma che mettere insieme strutture logistiche, esperienze sul campo e dietro la scrivania, è di fatto una strada obbligata in questo particolare momento della palla a spicchi nazionale.

“Siamo una società seria ed ambiziosa e che in soli otto anni dalla nascita del club (in realtà solo 6 se si pensa che siamo stati fermi due anni per la pandemia) ha bruciato tutte le tappe passando dalla Prima Divisione alla B Interregionale – afferma il G.M della Dinamo Dario Recchia –. Abbiamo una struttura societaria di altissimo livello e ritengo sia fondamentale valorizzare i giovani sui quali dobbiamo puntare per essere ancora più competitivi. In tal senso l’Aurora Brindisi è un partner affidabile, considerato che molti loro ragazzi potranno fare esperienza in una società che quest’anno si affaccerà in un campionato Nazionale. Periodicamente, i migliori prospetti dell’Aurora avranno la possibilità di allenarsi con la nostra prima squadra e magari essere inseriti anche nelle liste delle gare ufficiali. Per noi, il coinvolgimento del territorio è fondamentale: siamo l’unica squadra dell’area jonico – salentina a partecipare a un campionato come la B Interregionale e riteniamo che fare rete è la cosa migliore per non disperdere le potenzialità dei nostri giovani”.

Un affare per tutti, quindi: “Nel nostro progetto le parole principali sono sviluppo e lavoro. Noi disponiamo di un settore giovanile importante e abbiamo fatto investimenti notevoli negli anni per migliorarci sempre di più – sostiene Fabio Spagnolo, G.M. Aurora Brindisi – sia in termini di strutture che di risorse umane al fine di cercare di sviluppare al massimo attraverso il lavoro quotidiano le qualità di ogni singolo atleta che decide di far parte della nostra società. Consentire ai nostri ragazzi di fare esperienza coi senior e soprattutto essere ancora più attrattivi sul territorio, porterà vantaggi a entrambe le società. Abbiamo tanti giovani interessanti che sono attenzionati da squadre professionistiche nazionali e non solo, quindi dare a questi ragazzi un valore aggiunto come un’esperienza con i grandi e in un campionato di alto spessore tecnico come la B Interregionale, non potrà che far bene, affinché il passaggio tra i campionati giovanili e quelli senior consenta, di fatto, di poter disporre di atleti mentalmente, tecnicamente e fisicamente pronti per spiccare il volo”.

Una collaborazione che, come auspicato dalle due società, sarà foriero di grosse soddisfazioni per rilanciare al meglio le tradizioni del basket brindisino.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp