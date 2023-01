Basket: Nuova Matteotti Corato ko nel big match di Lucera

Si interrompe a due la striscia di vittorie consecutive per la Nuova Matteotti Corato che, nella prima gara del 2023, non riesce ad avere la meglio contro la leader indiscussa del campionato, la Sveva Pallacanestro Lucera, che si impone per 57-75. Coach Patella si affida per il suo starting five a Gatta, Giovara, Razic, Olocco e Paulauskas. Dall’altra parte coach Ciociola risponde con Gramazio, Scarponi, Di Ianni, Ouandiè e Acosta Marte.

Dopo un buon avvio da parte degli ospiti grazie ai canestri di Scarponi e Acosta Marte (4-10), non si fa attendere la reazione dei Patella Boys che piazzano un break di 8-0 confezionato dalla bomba di capitan Gatta e da Paulauskas e passano per la prima volta in vantaggio nel corso della partita (12-10).

Il primo quarto non è spettacolare dal punto di vista del gioco con diversi errori sotto canestro e in fase d’impostazione da ambo le arti ma si caratterizza per dinamismo e intensità e si conclude con un basso punteggio: 14-12.

A inizio secondo quarto Mazzullo e Gramazio riportano Lucera avanti nel punteggio (14-16) ma la formazione della presidente Balducci è concentrata su entrambe le metà campo e sfrutta al massimo le disattenzioni difensive degli avversari, firmando un parziale di 9-0 grazie ai timbri di Razic e N.Markovic(23-16). Acosta Marte e Ouandie riducono lo svantaggio per i foggiani, prima della tripla di Giovara che riconsegna ai suoi le 7 lunghezze di vantaggio (28-21). Nel finale di periodo Corato stacca anzitempo la spina e la capolista ne approfitta: cinque canestri consecutivi permettono a Lucera di andare all’intervallo lungo sul 28-31.

Al rientro dagli spogliatoi Paulauskas prova a suonare la carica con una conclusione vincente dai 6.75 (31-31) ma è solo illusione: la formazione allenata da Ciociola fa vedere che non è un caso che sia in vetta alla classifica e realizza un parziale monstre di 12-0, grazie ai sigilli di Scarponi, Gramazio e Ouandiè, che risulterà decisivo nell’economia dell’incontro (31-43). Gatta e Razic accorciano le distanze (40-49) ma le bombe di Alvisi e Ouandiè rimettono i lucerani a debita distanza da Corato (40-55).

I biancoblu faticano a trovare varchi nel pitturato avversario e provano ad affidarsi ai tiri dalla lunga distanza, come dimostra la tripla di Olocco (49-59). Acosta Marte continua ad essere un rebus per la difesa coratina e i suoi canestri, assieme a quelli di Gramazio e Ouandiè, garantiscono a Lucera il massimo vantaggio della partita: +18 (51-69). Il finale di quarto serve solo per incrementare i tabellini fino al 57-75 con cui termina la gara.

NUOVA MATTEOTTI CORATO – SVEVA PALLACANESTRO LUCERA 57-75

CORATO: Altieri n.e., D’Imperio n.e., Martinelli, Gatta 7, Olocco 7, Paulauskas 12, Razic 9, Giovara 13, Baldin 1, N.Markovic 6, L.Markovic, Bojang 2. Coach: Patella.

LUCERA: Cepic 2, Olivieri n.e., Gramazio 8, Mazzullo 2, Coluccino n.e., Acosta Marte 15, Scarponi 12, Alvisi 5, Di Ianni 6, Di Mario n.e., Ouandiè 25, Ianzano n.e. Coach: Ciociola.

Parziali: 14-12; 28-31; 40-55; 57-75.

Arbitri: Laveneziana di Monopoli e Carella di Brindisi

