Basket: NM Corato protagonista all’Academy Camp Puglia

I 20 convocati hanno svolto quattro allenamenti e trascorso il fine settimana con i coetanei, per un’esperienza importante nella loro crescita dal punto di vista umano e cestistico, sotto l’occhio attento del Referente tecnico SNG maschile Andrea Capobianco e del Referente tecnico territoriale Dimitri Patella.

Ovviamente non poteva mancare a questo appuntamento la Nuova Matteotti Corato che è stata rappresentata, con grande voglia di imparare, da Giuseppe Di Girolamo e da Antonio Pecorelli.

“È stata un’esperienza incredibile – afferma con entusiasmo Di Girolamo – che ha contribuito alla nostra crescita e che ci ha fatto sentire fieri del lavoro svolto in palestra. Si è creato un clima meraviglioso all’Academy Camp che ci ha permesso anche di fare amicizia con gli allenatori e gli altri compagni di squadra”.

Pecorelli commenta così la tre giorni all’insegna di basket e divertimento: “Io penso che sia stata una bella opportunità per migliorarmi come uomo e come atleta, dato che c‘era uno staff molto preparato che lavorava con serietà ma anche con simpatia senza farci mai perdere la concentrazione. Il primo giorno è stato il più difficile dato che dovevamo abituarci a svolgere allenamenti con compagni e allenatori nuovi. Inoltre ci siamo confrontati con dei ragazzi che avevamo incontrato solo nelle precedenti selezioni ma con cui non avevamo mai avuto contatti”.

La tenacia e la professionalità degli allenatori del nostro settore giovanile e il duro lavoro in palestra si rilevano fondamentali e preziosi per forgiare nuovi promettenti atleti, che possono così sempre più potenziare le loro qualità umane e cestistiche e portare in alto il nome di una società blasonata a livello regionale come la Matteotti Corato!

