Condividi

Esordio positivo per la New Basket Brindisi nel campionato di Lega Basket Serie A. La formazione biancoazzurra batte senza troppa fatica la Virtus Roma dell'ex tecnico Piero Bucchi. Dopo un primo quarto che si é concluso sul 22/15 in favore di Brindisi, dal secondo quarto gara a senso unico, con i padroni di casa che hanno toccato anche 30 punti di vantaggio. Ottima prova del collettivo; 11 uomini a referto con Harrison top scorer, 22 punti.