NARDO’ – Giorni di rivoluzione in casa Nardò Basket. E non chiamatela più Next Nardò, ma HDL Andrea Pasca Nardò. È variato il title sponsor, con la Handling Delivery Logistics, ma anche il coach della squadra e il presidente. Il nuovo numero uno granata sarà Cesare Barbetta, già da tempo nell’ambiente come main sponsor. Il nuovo allenatore, invece, è Gennaro Di Carlo, che si è detto entusiasta fin dal primo contatto con il direttore generale Mandolfo. “Arrivo in una piazza calorosa – dice – che sta crescendo e che ha voglia di migliorarsi in maniera importante. Sono convinto che faremo un percorso giusto e spero sappia soddisfare la passione e il calore che i nostri tifosi dimostrano”. È cominciata, quindi, una nuova era dopo la salvezza conquistata con Battistini attraverso i playout, Nardò guarda con fiducia al futuro.