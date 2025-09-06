Basket, Memorial “Di Flavio”: Valtur Brindisi batte Roseto all’overtime

La Valtur Brindisi supera Roseto (92-85) nella prima semifinale del quarto memorial «Di Flavio», in corso di svolgimento nel palazzetto dello sport di Penne, in Abruzzo.

I biancoazzurri sono stati sempre in vantaggio e hanno aperto il match con 9-0 che sembrava «indirizzare» facilmente il confronto con i rosetani di coach Finelli. Ma la reazione abruzzese non si è fatta attendere con la sensibile riduzione del ritardo nello score e il meno 4 sia nella prima frazione che all’intervallo.

Nel terzo periodo la NBB incrementa il proprio vantaggio (+8) ma non riesce a staccare gli avversari che raggiungono la parità a quota 44. La terza frazione si chiude 54-52. In quella conclusiva Robinson regala il sorpasso con una tripla (54-55). A cinque minuti dal termine squadre nuovamente in parità (62-62), equilibrio che caratterizza il finale della gara, ma una bomba di Petrovic regala il +4 (70-74) alla squadra di Finelli.

Copeland ci mette una pezza con un canestro in penetrazione e un libero supplementare (73-74). Roseto risponde con una magia di Robinson in penetrazione ma Copeland manda la gara all’overtime con una tripla a fil di sirena da distanza impossibile. Nella frazione supplementare la Valtur comincia bene e respinge i tentativi di recupero della formazione rosetana. Finisce 92-85.

Domani, domenica 7 settembre, con diretta su Antenna Sud alle ore 20.00 e in streaming, Brindisi affronterà la vincente di Avellino-Ruvo di Puglia per l’atto conclusivo del memorial.

