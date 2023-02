Basket: La Virtus Molfetta piazza due colpi di mercato

Sono giorni frenetici in casa Virtus Molfetta: non soltanto per la preparazione dell’importantissimo match con il New Basket Mola, ma anche per i nuovi innesti che vanno a rinforzare un roster sempre più competitivo.

Il club molfettese ha perfezionato due acquisti: il play-guardia El Ayoubi Mohammed Ali e la guardia bulgara Georgi Nikolaev Sirakov.

El Ayoubi Mohammed Ali, classe 2003 di 1.85 cm e originario della Antille Olandesi, va ad aggiungere ulteriore qualità al team. Proveniente dal BC Apollo Amsterdam, nonostante la sua giovane età ha già militato nelle rappresentative nazionali U17 e U18 del suo paese. Ricoprirà il ruolo di Play-Guardia e ha già preso parte alle ultime sedute di allenamento agli ordini di coach Sergio Carolillo.

Georgi Nikolaev Sirakov, bulgaro classe 1992 di 1.87 cm, è un vero colpo di mercato considerando che è un giocatore fuori categoria, dotato di atletismo, esperienza e con la capacità di mettere a segno un gran numero di punti. A parlare è la sua importante carriera: Sirakov ha giocato in Italia praticamente ovunque, in particolare in Puglia vestendo le maglie di Ostuni (A2), San Severo (Divisione Naz. A), Taranto (Serie B), Brindisi (A1), Nardò (Serie B) e Bisceglie (Serie B). In questa stagione ha iniziato con Pozzuoli, in Serie B. E’ una vera macchina da punti ed è conosciuto per le grandi doti offensive: è in grado di realizzare e di far realizzare i compagni

