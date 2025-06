Basket, la Fip punta su Barletta: al via un corso nazionale per allenatori

Il Centro Sud del basket guarda Barletta. La Città della Disfida, alla pari di Gubbio per l’area settentrionale, è stata scelta come sede per un corso nazionale rivolto agli allenatori di pallacanestro. Saranno due settimane di intensa attività formativa, con sessioni quotidiane che proseguiranno fino al 13 luglio tra il “PalaBorgia” e la palestra della scuola “Ettore Fieramosca”. Un riconoscimento importante per il movimento cestistico locale, reso possibile grazie all’iniziativa del presidente del Comitato Regionale Puglia, Francesco Damiani, e al lavoro in sinergia tra Nuova Cestistica Barletta e Amministrazione Comunale.

L’obiettivo del corso è costruire, attraverso un lavoro mirato, gli allenatori del futuro.

