Basket: Jr.NBAFIP U13, novanta squadre pugliesi al via

Scenderanno in campo con le mitiche canotte NBA giocando nel proprio campionato giovanile. Tutto vero, tutto possibile con Jr.NBAFIP U13 Championship, il torneo in stile NBA per le società partecipanti ai campionati under 13. Tredici le regioni coinvolte, e fra queste anche la Puglia che domenica scorsa ha celebrato al PalaCarrassi di Bari il suo Draft Event. Prima l’abbinamento per sorteggio alle franchigie della famosissima lega americana, poi la consegna delle divise di gioco che tanto fanno sognare i più piccoli e non solo.

Novanta le squadre pugliesi al via, 77 maschili e 13 femminili, con la partecipazione di oltre 1000 fra ragazzi e ragazze. Puglia in gara con la Basilicata in U13 maschile e con Abruzzo, Molise e Marche in U13 femminile. «Essere stati scelti per Jr.NBA FIP U13 Championship – osserva Francesco Damiani, presidente Fip Puglia – è un motivo d’orgoglio per la Puglia. Soprattutto in una stagione che ha visto una massiccia adesione ai campionati under 13, anche in ambito femminile. E che segna una vera e propria ripartenza per i giovanissimi».

Per la prima volta a livello mondiale Jr.NBA FIP U13 Championship unisce National Basketball Association ad una Federazione cestistica nazionale in un progetto di così ampia portata. Ed i numeri sono impressionanti sin dal primo anno: 16 leghe, 476 squadre, 5800 fra giocatori e giocatrici, 700 arbitri in età giovanile. Al termine delle leghe regionali e interregionali, le vincenti si qualificheranno per il Final Event che si giocherà dal 9 all’11 giugno. Ed in palio, proprio come nella NBA dei campionissimi, ci sarà l’ambito anello che simboleggia la vittoria. Un bellissimo sogno da inseguire sino in fondo per i più piccoli. Anche in Puglia.

Condividi su...



Linkedin

email