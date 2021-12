Basket: infortunio al ginocchio sinistro, Zanelli fermo per alcune settimane

L’esito degli esami clinici e strumentali ai quali è stato sottoposto Alessandro Zanelli, capitano dell’Happy Casa Brindisi, non è confortante perché il giocatore biancoazzurro accusa la distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e – come evidenzia la società – ha già iniziato le terapie stabilite in accordo con lo staff sanitario. Le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime settimane e questo vuol dire che non sarà in campo a Brescia domenica prossima e nel turno successivo con Napoli, sempre che nel frattempo la Federbasket non assuma decisioni legate all’emergenza sanitaria con il conseguente stop delle prossime giornate di serie A.