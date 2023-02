Basket: Happy Casa, Vitucci ‘Vittoria di carattere’

Continua l’ottimo momento della Happy Casa che conquista i due punti anche al Taliercio di Venezia con il risultato di 75-76. “È stata una partita molto dura, che abbiamo girato dalla nostra parte grazie a qualche aggiustamento difensivo e canestri in più dall’arco che ci erano mancati nel primo tempo – analizza Frank Vitucci, coach di Brindisi -. Abbiamo reagito bene nei momenti di difficoltà, come sul -12, mostrando carattere e preparazione giusta. Cinque uomini in doppia cifra e un altro da 9 punti più 9 rimbalzi è un aspetto importante, che ci permette di allungare le rotazioni e dare spazio a tutti affinché possano essere protagonisti in momenti differenti del match. Speriamo che l’infortunio di Reed, lussazione a un dito, non sia grave perché sarebbe un vero peccato. Voglio ringraziare la Reyer per l’omaggio pre partita che mi hanno riservato insieme a una leggenda vera come Lorenzo Carraro, sono stati davvero molto signorili“.

