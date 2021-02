Basket | Happy Casa Brindisi, fatta per Bostic

Brindisi non molla, anzi rilancia. Josh Bostic è un nuovo giocatore dell’Happy Casa, andrà a rimpiazzare momentaneamente l’infortunato D’Angelo Harrison. Nella prima parte della stagione era a Reggio Emilia, dove aveva viaggiato a una media di 27,7 minuti e 13,7 punti a partita, con una percentuale realizzativa del 36,8% nel tiro dell’arco.

Dal 2018 al 2020 aveva giocato in Polonia, precedentemente aveva già avuto esperienze in Italia, tra la Juvecaserta e la Dinamo Sassari.

Con Bostic Brindisi aggiunge un altro straniero al roster, arrivando così a sette, numero comunque consentito per le partite di Champions League, dove a breve vedrà la luce la seconda fase. In campionato, poi, una volta che Harrison sarà al meglio e sarà rientrato a pieno regime, toccherà a Vitucci gestire il roster. Intanto, però, la proprietà mette a segno un altro colpo importante: un sacrificio economico dei soci, che rilanciano il progetto, proprio un giorno dopo le altre belle notizie sul nuovo Palasport.