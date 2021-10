Basket: Happy Casa Brindisi-Dinamo Sassari 89-80

La Happy Casa batte nettamente il Banco di Sardegna controllando il match per tutti i 40 minuti. Grande prestazione di Raphael Gaspardo: 29 punti con 7 triple a segno e nuovo record in carriera. La squadra di coach Vitucci riabbraccia il proprio pubblico, accorso ad animare gli spalti del Pentassuglia per la capienza permessa del 35%. Mercoledì esordio stagionale in BCL contro Holon, mentre sabato 9 ottobre la NBB farà visita alla neo promossa Tortona.