Basket: Grazie a Taranto 2026, Brindisi avrà la sua New Arena

Il progetto della New Arena è stato parte integrante della conferenza “II Project financing nello sport”, curata dal Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo-Taranto 2026, svoltasi nella mattinata di martedì 15 novembre a Taranto.

Fernando Marini, presidente della New Basket Brindisi, ha presentato alla platea e ai presenti i punti cardine del progetto New Arena come modello applicativo della formula innovativa del partenariato pubblico-privato. Nell’occasione sono state illustrate procedure e modalità operative nel project financing per la realizzazione di impianti sportivi integrati con interventi di rigenerazione urbana.

Brindisi e la sua nascente “New Arena” sono designati come parte integrante e fondamentale nell’organizzazione dei giochi per l’organizzazione delle attività di Basket e Taekwondo. Alla presenza del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Taranto e presidente del Comitato organizzatore Taranto 2026, Rinaldo Melucci, il direttore dei giochi del Mediterraneo 2026 Elio Sannicandro ed il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi. La città di Taranto ospiterà i XX Giochi del Mediterraneo nel giugno del 2026.