Basket | Francavilla sogna ad occhi aperti la promozione in “Serie C Unica”

Quella di domenica potrebbe rivelarsi una giornata storica per lo sport francavillese. Al Palazzetto di via Pietro Argentina si giocherà infatti contro il Monopoli il primo step della finale dei playoff di Serie C Silver, che potrebbero portare in “Serie C Unica” la neopromossa Basket Francavilla 1963. I ragazzi di coach Massimo Caforio avranno dunque la possibilità di passare nell’arco di appena due stagioni dalla Serie D al massimo campionato regionale. La promozione diretta è sfumata per un soffio, ma ora l’intenzione è quella di chiudere al meglio la stagione, sbarcando meritatamente in un contesto ben più importante. Staff e dirigenza adesso si augurano di vedere un palazzetto gremito in vista di una gara, o meglio di una serie, che può valere le fatiche di un’intera stagione.

