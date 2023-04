Basket: Eurolega, Real Madrid-Partizan finisce in rissa (video)

Finisce in rissa gara 2 dei quarti di finale di Eurolega tra Real Madrid e Partizan Belgrado. La partita è stata interrotta perché non c’erano le condizioni per continuare. La rissa è scoppiata a 38 secondi dalla fine, quando il Partizan stava conducendo 80-95 ed era a un passo dal 2-0 nella serie dopo una prestazione super di tutta la squadra, soprattutto di Dante Exum con 19 punti. Sergio Llull, evidentemente nervoso per il risultato, ha cominciato ad arrabbiarsi e a litigare con i giocatori di Belgrado. Ecco le immagini:

🚨 INCREDIBILE RISSA DURANTE REAL-PARTIZAN DI EUROLEGA A pochi minuti dal termine scoppia una rissa furiosa in cui Yabusele solleva dal dietro Exum e lo sbatte a terra. WWE spostati proprio 😅 pic.twitter.com/AjGW88xlTQ — Dunkest (@Dunkest) April 27, 2023

